Wozniacki tager en omvej hen imod hardcourt-sæsonen

Det bliver i den svenske by Båstad, der afholder sin WTA-turnering i den sidste uge af juli.

- Jeg synes, det er en hyggelig turnering, og jeg har ikke været der i nogle år. Derfor besluttede jeg at spille den i år, siger Wozniacki efter mandagens exit i Wimbledons ottendedelsfinale.

- Det er ikke nemt at gå fra græs til grus, men jeg tager det, som det kommer, tilføjer hun.

US Open - sæsonens sidste grand slam-turnering - er nu det store mål for danskeren. Hun er to gange nået frem til finalen i New York.

Hun bekræfter, at hun som opvarmning til US Open deltager i WTA-turneringerne i Toronto og Cincinnati. De begynder henholdsvis 7. og 14. august. US Open begynder 28. august.

I ugen op til US Open kan Wozniacki vælge at klemme turneringen i New Haven ind.

Det har hun før gjort med succes. Således triumferede hun i New Haven fire år på stribe fra 2008 til 2011.

De seneste uger har Wozniacki foldet sig ud på græsset. Efter finalepladsen i Eastbourne måtte hun mandag se sig elimineret i Wimbledons ottendedelsfinale af amerikaneren Coco Vandeweghe.

Det er sjette gang i karrieren, at ottendedelsfinalen bliver hendes endestation i Wimbledon.