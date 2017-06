Wozniacki stryger videre på barsk dag i Eastbourne

Efter at have været oversidder i første runde besejrede hun den unge japaner Naomi Osaka i to sæt med 6-2, 7-6 i en kamp, der først blev spændende i andet sæt.

Her misbrugte Wozniacki en matchbold ved 5-4 og kom derfor til at bruge ekstra kræfter for at få skovlen under japaneren. Det er langt fra optimalt, fordi onsdagen byder på et temmelig barsk program.

Kampen mod Osaka skulle egentlig have været afviklet tirsdag, men det forhindrede et hårdnakket regnvejr over det sydøstlige England.

Derfor skal hun efter planen i aktion to gange onsdag og får ikke meget tid til at puste ud inden tredje runde. Her kommer hun på en noget hårdere opgave i form af den 12.-seedede russer Elena Vesnina.

Wozniacki havde i første sæt godt styr på Naomi Osaka, som hun sidste år slog i de to spilleres hidtil eneste indbyrdes møde.

Hun brød tidligt japanerens serv og udbyggede føringen med endnu et servegennembrud sidst i første sæt.

Det blev dog mere jævnbyrdigt i andet sæt, hvor japaneren lavede klart færre fejl. Hun havde fem breakbolde i begyndelsen af sættet, men misbrugte dem alle.

Spillerne fulgtes ad til 5-5, hvor det lykkedes Osaka at bryde Wozniackis serv. Danskeren fik dog kontrol med kampen igen, da hun omgående brød tilbage og vandt den efterfølgende tiebreak 7-5.

Aegon International er Wozniackis eneste opvarmningsturnering på græs inden Wimbledon, der begynder i den kommende uge.