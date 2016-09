Wozniacki spiller semifinale midt om natten

Caroline Wozniackis semifinale i US Open mod Angelique Kerber er programsat som nummer to natten til fredag.

Umiddelbart efter skal Wozniacki og Kerber på banen. Længden på den første kamp kan være svær at forudsige, men et godt bud på et starttidspunkt for Wozniacki kunne være klokken 03.

Det er 13. gang, at Wozniacki og Kerber tørner sammen i en tennisturnering. Hidtil har tyskeren trukket sig sejrrigt ud syv gange mod danskerens fem.

Wozniacki kan dog finde optimisme i, at alle hendes fem sejre er hentet på hardcourt, som også er underlaget i New York. På dette underlag fører danskeren 5-4 indbyrdes.

Det seneste møde var for 11 måneder siden i Beijing, men siden har Kerber løftet sit niveau betragteligt.

Hun har haft sin med længder bedste sæson kulminerende med triumfen i grand slam-turneringen Australian Open i januar.

Denne sommer har hun desuden nået finalerne i både Wimbledon og ved OL i Rio, og hun presser nu Serena Williams i kampen om førstepladsen på verdensranglisten.

Det er i øvrigt første gang, at Kerber og Wozniacki mødes i grand slam-sammenhæng.

Danskeren kommer til kampen med den bedste US Open-statistik af de to. Wozniacki er i semifinalen for femte gang og kan spille sig i finalen for tredje gang i karrieren.

Kerber har en semifinale i 2011 som sit hidtil bedste resultat.