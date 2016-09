Wozniacki snydt på matchbold: Troede bolden var ude

Tennisspilleren erkender, at hun skulle have udfordret kendelsen på kampens sidste bold mod Angelique Kerber.

Men på den afgørende matchbold snød Caroline Wozniacki sig selv for at holde liv i kampen. Tv-billeder viser nemlig, at Kerbers sidste slag var ude, selv om den blev dømt inde.

Caroline Wozniacki mødte natten til fredag dansk tid sin overmand ved US Open i New York, da Angelique Kerber besejrede danskeren 6-4, 6-3 i semifinalen.

Med en såkaldt challenge kunne Wozniacki derfor have udfordret kendelsen og bevaret muligheden for at reducere til 4-5 i andet sæt. Inden den kontroversielle bold havde Kerber fordel, og danskeren kunne have bragt stillingen til lige i partiet.

Sådan gik det dog ikke.

- Da jeg først så bolden i luften, troede jeg, den gik ud, og derfor stoppede jeg ligesom op. Da den så landede, så jeg den på linjen, men så var jeg ikke rigtigt klar til at slå til den.

- Jeg følte ikke rigtigt, at der var grund til at tage en challenge, for det var en relativt langsom bold. Men det skulle jeg selvfølgelig have gjort, siger Wozniacki ifølge Jyllands-Posten.

Wozniacki tilføjer dog, at hun ikke tror, det havde haft nogen betydning for kampens udfald.

Den 26-årige dansker var glad for at modbevise sine kritikere med stærkt spil turneringen igennem.

- Jeg kom ind til denne turnering som nummer 74 i verden, og folk havde sandsynligvis dømt mig ude på forhånd. Men det er rart at kunne vise, at de tog fejl, siger Wozniacki ifølge AFP.

Angelique Kerber møder i finalen Karolína Plísková.