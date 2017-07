Wozniacki skal overvinde kompleks på Wimbledons bane 3

Det blev en kendsgerning, da arrangøren sent lørdag aften offentliggjorde spilleprogrammet for mandag, hvor alle ottendedelsfinaler hos både mænd og kvinder afvikles. Traditionen tro er søndagen i første uge hviledag.

Mandag skal Wozniacki i aktion som kamp nummer to, når hun møder amerikaneren Coco Vandeweghe.

Den første kamp på banen begynder klokken 12.30 dansk tid og står imellem den niendeseedede polak, Agnieszka Radwanska, og russeren Svetlana Kuznetsova, der er seedet som nummer syv.

Wozniacki kan dermed ventes på banen omkring klokken 14 mandag - måske lidt senere.

Den femteseedede dansker skal forsøge at overvinde lidt af et kompleks, hun har bygget op om mandagen i turneringens uge to.

Fem gange før har hun stået i Wimbledons ottendedelsfinale. Hver gang har hun tabt.

- Jeg har ikke forklaringen på, hvorfor jeg har tabt hver gang i ottendedelsfinalen. Jeg må bare prøve igen, siger hun sent lørdag efter sejren i tredje runde.

Her besejrede hun esteren Anett Kontaveit efter lidt af et drama, hvor Kontaveit to gange i andet sæt havde chancen for at serve sejren hjem, inden sejren blev dansk med cifrene 3-6, 7-6, 6-2.

Nu venter den på papiret sværeste opgave hidtil i turneringen i skikkelse af Vandeweghe, der er seedet som nummer 24.

Det er tredje år i træk, at Vandeweghe når til anden uge i Wimbledon. I 2015 opnåede hun det bedste resultat med en kvartfinaleplads.

Vandeweghe har vist blændende form i turneringen hidtil og har ikke afgivet sæt. Bookmakerne regner også amerikaneren som favorit. Hun vurderes til at have omkring 58 procents chance for at vinde.

Til gengæld kan danskeren læne sig op ad en positiv statistik mod Vandeweghe. Wozniacki har vundet deres to møder hidtil i Monterrey i foråret 2014 og i Beijing sidste efterår. Begge opgør var dog på hardcourt.