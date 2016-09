Wozniacki skal igen spille på sin lykkebane ved US Open

Det er fjerde gang i træk i dette års turnering, at Wozniacki spiller på anlæggets centre court. Med flere end 23.000 tilskuersæder er det verdens største tennisstadion.

Her har den 26-årige dansker efter en skadesplaget sæson fået pustet nyt liv i sin karriere med sejre over både Svetlana Kuznetsova, Madison Keys og Monica Niculescu.

Efter sejren over Niculescu i tredje runde fortalte Caroline Wozniacki i sit sejrsinterview på banen, hvor meget det betyder for hende at spille på Arthur Ashe Stadium.

- Jeg nyder virkelig at spille her. Det er den bedste bane og de bedste fans i verden. Det gør det hele så meget mere fornøjeligt, sagde Caroline Wozniacki til ESPN.

- Jeg elsker at være her, og jeg er bare glad for, at jeg fik endnu en chance for at spille her. Til hvem der end bestemmer, at jeg skal spille her på banen: Du skal have mange tak, og jeg håber, at jeg får endnu en chance i overmorgen (søndag), sagde hun.

Ønsket blev opfyldt. Og Wozniacki sendte verdens nummer ni, amerikaneren Madison Keys, ud af turneringen.

Hvis det bliver fire sejre på stribe på danskerens "lykkebane", skal hun op mod tyskeren Angelique Kerber eller Roberta Vinci fra Italien i en semifinale.