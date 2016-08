Caroline Wozniacki har endnu til gode at levere et stort resultat i 2016. Arkivfoto

Wozniacki rasler ned ad rangliste før US Open

Faldet sker, efter at hun i sidste uge røg tidligt ud af Connecticut Open i New Haven. Her havde hun en plads i semifinalen at forsvare fra året før.

Caroline Wozniacki har ikke været lavere rangeret siden september 2007. Samtidig er hun igen blevet overhalet som den bedste tennisspiller i Norden af svenskeren Johanna Larsson. Hun ligger nummer 47.

Danskeren skal dermed ikke kigge på ranglisten for at få et selvtillidsboost inden årets sidste grand slam-turnering, US Open. Den begynder i denne uge i New York.

Wozniacki skal i første runde møde kvalifikationsspilleren Taylor Townsend fra USA. Vinder hun den kamp, står hun til at skulle op mod russiske Svetlana Kuznetsova, hvis seedningen holder.

Netop Kuznetsova slog den 26-årige dansker ud af Wimbledon tidligere på året.

Sidste år blev anden runde endestationen for Caroline Wozniacki ved US Open. Hun har to gange tidligere i karrieren været i finalen i turneringen - dog uden at vinde.