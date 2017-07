Wozniacki om at blive mor: Så stopper tenniskarrieren

Man skal altså ikke forvente, at Wozniacki følger i fodsporene på andre topspillere, der har valgt at kombinere de to ting.

Belgieren Kim Clijsters fik barn i 2008, inden hun vendte tilbage til tennis og vandt tre grand slam-titler. Den 27-årige tidligere verdensetter Victoria Azarenka er netop kommet tilbage fra endt barsel.

Derudover er den 23-foldige grand slam-mester Serena Williams gravid, og det forventes, at hun vender tilbage til tennisbanen i starten af 2018.

- Det er fint, hvis nogen har lyst til at komme tilbage, efter de har fået børn, men jeg regner ikke med, at det kommer til at ske for mig, siger Caroline Wozniacki efter onsdagens træning på Wimbledon-anlægget.

Wozniacki, der i februar i år afslørede, at hun er kæreste med basketballspilleren David Lee, har en plan om at dele tenniskarriere og familiestiftelse op i to faser.

- Jeg ser sådan på, at når jeg er færdig, så er jeg færdig. Så starter et nyt kapitel i livet.

- Men det er meget forskelligt fra person til person. Azarenka var eksempelvis ret ung og kom tilbage hurtigt, siger 26-årige Wozniacki.

Hun har tidligere ytret ønske om at blive mor i en forholdsvis ung alder, men hun havde ingen glædelige nyheder med fra den skuffe til den danske presse i London.

Spørgsmål: Hvor står du henne i forhold til børn nu?

- Vi må se, svarer Wozniacki kortfattet med et smil.

Hun spiller anden runde i Wimbledon torsdag, hvor bulgareren Tsvetana Pironkova er modstanderen.