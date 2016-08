Wozniacki og Kuznetsova har haft mange drabelige dueller

To gange tidligere er de to spillere tørnet sammen i US Open, og begge gange har den tidligere danske verdensetter vundet. Begge gange sejrede Wozniacki i tre sæt efter at have tabt det første.

Senest skete det i 2011 i ottendedelsfinalen, hvor Wozniacki og Kuznetsova i en forrygende kamp underholdt publikum i tre timer.

- Caroline er en mur. For at bryde igennem en mur er det ikke nok bare at slå hårdt. Du er nødt til at varierer dit spil, sagde Kuznetsova dengang efter sit nederlag.

Wozniacki udstrålede overskud.

- Jeg er i virkelig god form, så jeg kunne blive ved i fem timer, sagde danskeren, som dengang lå nummer et på verdensranglisten.

Det gør den i dag 26-årige Wozniacki ikke længere. Hun er helt nede som 74 i verden efter flere måneder med sløje resultater.

Kuznetsovas højeste placering på verdensranglisten er som nummer to. Til gengæld har den 31-årige russer i modsætning til Wozniacki prøvet at vinde en grand slam-turnering før - ja, faktisk to.

Helt tilbage i 2004 vandt Kuznetsova netop US Open, og i 2009 vandt hun French Open. I dag er Kuznetsova nummer 10 på verdensranglisten.

I alt 12 gange har de to spillere duelleret på tennisbanen. 6-6 er stillingen i den indbyrdes duel.

Det seneste møde fandt sted ved Wimbledon i år. Her sejrede Kuznetsova i første runde med cifrene 7-5, 6-4.