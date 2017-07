Wozniacki møder ester på Wimbledons bane 1

Det indledes klokken 14 dansk tid på denne bane, hvor det første opgør er herresinglen mellem den sjetteseedede canadier, Milos Raonic, og spanieren Albert Ramos-Vinolas.

Et forsigtigt bud er, at Wozniacki kommer i aktion omkring klokken 16.30 dansk tid.

På trods af sejren på bane 2 i anden runde havde Wozniacki et ønske om ikke at blive placeret her igen, da hun mener, at græsset føles anderledes at spille på i forhold til de andre baner.

I torsdagens kamp spillede hun om aftenen og blev lige netop færdig inden mørkets frembrud.

Lørdag kan hun meget vel få et noget tidligere kamptidspunkt, hvilket i så fald bliver et møde med sommerheden i London.

Fredag sneg temperaturerne sig op på omkring 30 grader, men meteorologerne lover en anelse køligere temperaturer lørdag.

Wozniacki har en gang tidligere mødt den 21-årige ester Kontaveit. Sidste sommer blev til nederlag efter tre tætte sæt på græsset i Birmingham.