Caroline Wozniacki fokuserer særligt på sin serv forud for mødet med kroatiske Donna Vekic i anden runde ved Australian Open. Her hilser hun på publikum efter sin førsterundekamp mod Arina Rodionova.

Wozniacki-lejr øver serven før kamp mod aggressiv kroat

Og danskeren føler sig klar til at møde den 20-årige kroat, der gerne vil sende vinderslag over nettet.

- Hun er en spiller, som server udmærket. Hun går hårdt efter sine slag, og hun vil gerne trykke på med forhånden, siger Caroline Wozniacki til Ritzau.

De to spillere har stået over for hinanden en enkelt gang før. Det var også i en kamp i anden runde ved Australian Open tilbage i 2013.

Donna Vekic har kun en gang tidligere vundet en kamp ved anden runde i en grand slam-turnering. Det var ved French Open i 2015.

Caroline Wozniackis træner, der også er hendes far, Piotr Wozniacki, forudser, at Donna Vekic vil komme blæsende ud på banen mod den tidligere verdensetter.

Derfor er det vigtigt, at danskerens serv er på plads.

- Det bliver en kamp mod en modstander, der rigtig gerne vil slå Caroline. Så Caroline skal spille stabilt, sætte serven sikkert og ikke lade sig påvirke for meget af, hvem hun står overfor. Hun skal spille sit eget spil, siger Piotr Wozniacki til Ritzau.

20-årige Vekic vandt i første runde mod australske Lizette Cabrera på en af de mindste baner på anlægget i Melbourne.

Og kroaten sagde da også til Ritzau efter sin kamp tirsdag, at hun gerne ville møde Wozniacki, der på det tidspunkt ikke havde spillet sig videre endnu.

- Det ville være rigtig godt, hvis jeg får lov til at spille mod Wozniacki igen. Jeg føler, at jeg er mere erfaren end sidste gang, og jeg håber, at vi kan komme til at spille på en af de store baner.

Kampen mellem Donna Vekic og Caroline Wozniacki bliver spillet natten til torsdag eller tidligt torsdag morgen dansk tid.