Wozniacki lægger låg på snak om tennispension

Caroline Wozniacki, som to gange tidligere har været i US Open-finalen, er nu klar til semifinalen i New York.

Tanken om at stoppe tenniskarrieren efter denne eller næste sæson blev luftet inden Caroline Wozniackis US Open-kvartfinale mod Anastasija Sevastova.

Men den tidligere verdensetter har ikke lyst til at uddybe overvejelserne om en eventuel tidlig pension midt i succesen i New York.

- Det er ikke noget, jeg har lyst til at tale om nu. Når jeg føler mig parat til at sige noget, så vil jeg gøre det.

- Men for nuværende er jeg kun her for at spille denne turnering. Forhåbentlig har jeg to kampe tilbage her. Det er virkelig alt, hvad jeg fokuserer på lige nu, siger Wozniacki ifølge AFP.

Efter en skade tidligere på året er 26-årige Wozniacki raslet ned på verdensranglisten som nummer 74.

- At ligge som nummer 70 eller dårligere betyder virkelig ikke noget for mig.

- Jeg tror og føler stadig, jeg er en af topspillerne og langsomt på vej tilbage. Det er derfor, jeg siger, at rangeringen lige nu kun er et nummer for mig.

- Der er langt igen for mig til at vende tilbage som nummer et, men jeg gør mit yderste for at spille mit bedste tennis og have det sjovt med det. Det er egentlig det eneste, jeg kan gøre lige nu, siger hun.

Sevastova blev ramt af en ankelskade, men erkendte, at hun nok ville have tabt alligevel.

- Jeg gjorde mit bedste, men Caroline spillede flot tennis. Selv uden min skade ville det være svært at slå hende, siger Sevastova ifølge AFP.

Wozniacki føler med sin lettiske modstander, da en lignende skade tvang danskeren til pause i tre måneder tidligere på sæsonen.

- Jeg har forvredet min ankel flere gange, så jeg har ondt af hende. Det skete tidligt i kampen.

- Jeg forsøgte bare at presse hende tilbage og få hende ud at løbe. Det var lidt nervepirrende, fordi man aldrig ved, hvad man skal forvente derude.

- Jeg var bare ekstra fokuseret. Jeg vidste, at når hun stadig stod op, kunne gå og putte vægt på foden og den slags, så ville hun selvfølgelig gå mere efter sine slag, forklarer Wozniacki.