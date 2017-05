Wozniacki-konkurrent returnerer fra barsel i juni

De to spillere har dog ikke mødt hinanden siden august 2015, og en del af forklaringen er, at det onsdag er et år siden, Azarenka sidst spillede en tenniskamp.

Caroline Wozniacki og den et år ældre hviderusser Victoria Azarenka har gennem deres karrierer som professionelle tennisspillere ligget og konkurreret mod hinanden i mange store kampe.

Først blev hun skadet i første runde af French Open, og siden fandt hun ud af, at hun var gravid.

I juni gør Azarenka dog comeback, når hun deltager i WTA-turneringen Mallorca Open, der fungerer som opvarmning til Wimbledon.

- Jeg glæder mig virkelig til at spille igen, og Mallorca er et fantastisk sted at gøre det, siger Azarenka ifølge turneringens hjemmeside.

Hviderusseren har et overtag i indbyrdes møder med Caroline Wozniacki. Azarenka har vundet syv opgør, mens danskeren har vundet fire. De seneste fem møder mellem spillerne har Azarenka vundet.

Hun kan også - modsat Wozniacki - prale af at have vundet en grand slam-turnering. To gange er Azarenka således strøget til tops i Australian Open.

Til gengæld fører Wozniacki i det samlede antal WTA-singletitler. Danskeren har vundet 25 turneringer, Azarenka 20.

Azarenka har tidligere været nummer et i verden, men aktuelt er hun nede som nummer 972 efter sin lange turneringspause.