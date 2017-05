Wozniacki knækker ung australier i French Open-åbning

Mandag åbnede den 11.-seedede dansker turneringen med at vinde 6-4, 3-6, 6-2 over den 17-årige australier Jaimee Fourlis, verdensranglistens nummer 337.

Det skete efter en ujævn indsats af danskeren, der har haft problemer med skader i optakten til grusturneringen i Paris.

Wozniacki havde i begyndelsen godt styr på australieren i egne servepartier, mens danskeren også bed godt fra sig, når Fourlis servede.

I tredje forsøg lykkedes det Wozniacki at bryde sin unge modstander, og hun kom dermed foran 3-2, hvilket kort efter blev vekslet til 4-2.

Efter blot at have tilladt australieren at vinde tre dueller i alt på tværs af Wozniackis tre første servepartier, fik Fourlis mere medvind i fjerde forsøg.

Hun lykkedes med at bryde danskeren efter et langt parti, men kort efter svarede Wozniacki tilbage med endnu et brud, før hun servede sætsejren på 6-4 hjem.

Til gengæld kom den unge australier stærkt ud til andet sæt, hvor hun kom foran med et break og var foran 4-1.

Selv om danskeren fik brudt tilbage til 3-4, så var Fourlis for stærk, og hun tog sættet med 6-3.

På det tidspunkt lignede det på ingen måde en kamp mellem verdensranglistens nummer 12 og 337.

Australieren gik benhårdt efter at slå vinderslag kampen igennem, og det havde hun størst succes med i andet sæt.

I tredje sæt var Wozniacki tilbage i førersædet og brød sin modstander to gange på vejen til sejren.

Wozniackis bedste resultat i French Open er en kvartfinale i 2010. Hun var ikke med sidste år på grund af en skade.

Caroline Wozniacki skal i anden runde møde enten canadieren Francoise Abanda eller franske Tessah Andrianjafitrimo. De mødes senere mandag i første runde.