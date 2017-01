Caroline Wozniacki skal nok få det varmt under Australian Open, hvor temperaturen i de værste perioder er et godt stykke over 30 grader.

Wozniacki-kamp i Melbourne bliver for de morgenfriske

Kampprogrammet på arenaen starter klokken 11 lokal tid, svarende til klokken 01.00 dansk tid.

Wozniackis kamp er den tredje på banen, og et eksakt starttidspunkt vides derfor ikke. Et kvalificeret bud vil være omkring klokken 05.00 dansk tid tirsdag morgen.

Danskerens modstander er nummer 184 på verdensranglisten, og Caroline Wozniacki, verdens nummer 20, er storfavorit.

Wozniacki varmede op til årets første grand slam-turnering ved at nå kvartfinalen i Sydney. Her fik hun mulighed for at prøve kræfter med den varme, som spillerne ofte udsættes for under Australian Open.

Tirsdagens vejrudsigt for Melbourne forudsiger, at temperaturen midt på dagen vil være omkring 37 grader.