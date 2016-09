Wozniacki kæmper sig til sejr over skrækmodstander

Det lignede længe en sikker sejr. Men Caroline Wozniacki endte med at skulle kæmpe for at gå videre til anden runde, da hun tirsdag var i aktion ved WTA-turneringen Pan Pacific Open i Tokyo.

Til sidst vandt Caroline Wozniacki alligevel med cifrene 6-2, 5-7, 6-1, så hun fik bygget videre på sin gode form fra US Open.

Samtidig vandt hun for anden gang i seks kampe over 19-årige Belinda Bencic, der havde vundet de seneste fire indbyrdes kampe, som alle blev spillet sidste år.

26-årige Caroline Wozniacki, der for nylig nåede frem til semifinalen ved US Open, overlevede to breakbolde i kampens første parti, men herefter spillede danskeren med høj kvalitet i store dele af kampen.

Hun blev også hjulpet på vej af schweizeren, der med en dobbeltfejl tillod danskeren at bryde til 2-0 i første sæt.

Senere brød Caroline Wozniacki rent til 6-2.

I andet sæt var danskeren igen vaks og brød til 4-2, da Belinda Bencic ved 30-30 først lavede en dobbeltfejl og i den efterfølgende duel blev presset til at sende bolden i nettet.

Danskeren kom på 5-2, og foran 5-3 kunne Caroline Wozniacki serve sejren hjem.

Men hun virkede pludselig forkrampet, og Belinda Bencic kunne sikkert bryde danskerens serv for første gang i kampen.

Først da blev man mindet om, at Caroline Wozniacki for få uger siden rangerede helt nede som nummer 74 i verden. Placeringen har hun efter US Open forbedret til en plads som nummer 28, to pladser dårligere end Belinda Bencic.

Ved stillingen 5-5 var det meget op og ned fra danskerens side. Bagud 15-40 i partiet lavede Caroline Wozniacki to serveesser, men senere flugtede schweizeren servegennembruddet i hus.

Belinda Bencic servede dernæst sættet hjem med et rent serveparti, og symbolsk afsluttede danskeren sættet ved modløst at hælde bolden ud af banen.

Tredje sæt begyndte godt for Caroline Wozniacki, der kom foran 4-1 efter to servegennembrud mod et til schweizeren.

Danskeren brød igen til 5-1 efter endnu en dyr dobbeltfejl af Belinda Bencic. Herefter var det en formalitet for Caroline Wozniacki at serve sejren hjem.

I anden runde venter Carla Suárez Navarro.

Spanieren, der er nummer otte på verdensranglisten, var oversidder i første runde.

Caroline Wozniacki fører 4-1 i indbyrdes opgør, og danskeren har vundet de tre seneste af slagsen.