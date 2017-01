Wozniacki giver ung kasakher tørt på i Sydney-solen

For omtrent et år siden stod Caroline Wozniacki for første gang over for Yulia Putintseva.

Dengang blev det et svært møde for danskeren, der meget overraskende tabte og blev sendt ud af Australian Open i første runde.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid stod de to spillere igen over for hinanden i Australien - denne gang dog i den noget mindre Apia International WTA-turnering.