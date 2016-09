Wozniacki fortsætter fremgang: Slår verdens nummer otte

I mere end 11 måneder prøvede tennisspilleren Caroline Wozniacki ikke at besejre en spiller fra top-ti. Nu har hun gjort det tre gange inden for de seneste godt tre uger.

Med cifrene 7-6, 4-6, 6-4 vandt danskeren for femte gang i seks indbyrdes møder med Navarro og banede sig vej til tredje runde ved WTA-turneringen Pan Pacific Open i Tokyo.

Wozniacki måtte slide sig igennem et jævnbyrdigt første sæt og var i kontrol i andet sæt, inden spanieren lancerede et comeback og tvang kampen ud i et afgørende sæt. Her kom danskeren godt tilbage ovenpå en regnvejrspause og vandt 6-4.

Fra starten af kampen havde danskeren besværligheder i egen serv, mens Navarro med større sikkerhed holdt serv.

Ved 2-2 gik den ikke længere for Wozniacki, der blev brudt efter at have været nede med breakbolde i alle sine partier.

Foran 4-3 og 40-15 var spanieren godt på vej til at komme på 5-3, men her steppede Wozniacki op, vendte partiet på hovedet og brød for første gang til 4-4.

Så var danskeren ovenpå. Hun kunne dufte sætsejren foran 5-4 og med 30-0 i modstanderens serv. Men spanierens favoritvåben - ethåndsbaghånden - slog til gang på gang og sendte sættet ud i en tiebreak.

Her fulgtes spillerne ad frem til 4-4, inden Wozniacki sluttede godt af og vandt sættet efter 7-4 i tiebreaken. 65 minutter strakte sættet sig over.

I store perioder af første sæt havde Wozniacki haft svært ved at finde vinklerne til at slå vindere, men det blev bedre i starten af andet sæt, hvor danskeren brød i første parti og holdt serv rent til 2-0.

Den danske tennisstjerne var dog flere gange nede med breakbolde, og Navarro brød til 4-4. Det gav spanieren overtaget, og endnu et servegennembrud sikrede hende andet sæt 6-4.

Navarro tog det femte parti på stribe til 1-0, og derfor kom en regnvejrspause belejligt for Wozniacki, der vendte 0-1 til 3-1 efter afbrydelsen.

Ganske vist brød spanieren tilbage til 3-3, men Wozniacki svarede prompte tilbage med et overbevisende brud til 4-3.

Denne gang holdt danskeren fast og servede sejren hjem til 6-4. Hun overlevede to breakbolde, inden hun udnyttede sin anden matchbold.

Wozniacki nåede semifinalen i Tokyo sidste år, og der er gode muligheder for at gentage bedriften i år. I fredagens kvartfinale møder hun enten Yulia Putintseva fra Kasakhstan, der rangerer som nummer 38 i verden, eller polske Magda Linette, der er nummer 109.

Putintseva og Linette tørner sammen torsdag i ottendedelsfinalen.