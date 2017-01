Wozniacki følte sig som målmand i tysk modvind

Görges vandt de sidste to sæt med 6-3, 6-4 og tog semifinalebilletten mod en forbløffet dansker.

- Pludselig ramte hun skiven, og det eneste, jeg kunne gøre, var at fighte og prøve at hænge på. Jeg tror, at hun følte, at hun ikke havde noget at tabe og bare kunne gå efter det, siger Wozniacki ifølge Ekstra Bladet.

- Hun begyndte at serve stort, og jeg kunne bare være målmand på mine returneringer og prøve at få dem dybt tilbage. Jeg missede en let baghånd ved 4-5, 30-30, og det skal selvfølgelig ikke ske på det tidspunkt, siger hun.

Caroline Wozniacki rejser nu fra New Zealand til Australien for at forberede sig frem mod Australian Open, der begynder 16. januar.