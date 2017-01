Wozniacki følte sig i topform mod højtråbende kasakher

Den tidligere verdensetter slog tirsdag en frustreret Yulia Putintseva ud af Apia International i to sæt.

Sidste år tabte Wozniacki i tre sæt til kasakheren i Australian Open, men tirsdag gjorde danskeren kort proces med en sejr i to sæt ved Apia International.

Det var en Caroline Wozniacki, der var opsat på at vaske sidste års nederlag væk, da hun for anden gang i karrieren stod over for Yulia Putintseva.

6-0, 7-5 lød cifrene, og Wozniacki føler da også, at hun var i kontrol.

- Jeg ramte den godt i første sæt og spillede meget aggressivt og fik dybde på slagene. Hun havde ikke rigtig nogen chance. Jeg missede et par bolde i andet sæt, men jeg følte, at når jeg holdt fokus, så var jeg oppe igen, siger hun.

Netop dybden på slagene har drillet Wozniacki i de seneste kampe, men det blev der rettet op på tirsdag til stor frustration for Putintseva.

Yulia Putintseva har tidligere tiltrukket kritik fra modstandere for sin stil.

Kasakheren råber og slår ud med armene, og hun spruttede også af raseri under kampen mod Caroline Wozniacki tirsdag.

- Hun er tennismæssigt ikke så god som andre i top-100, men hun kommer ind under huden på dig. Hun skriger, og gør alt hvad hun kan, for at få dig ud af rytme. Det er sådan, hun vinder kampe, siger danskeren.

Opgøret fandt sted på den afsidesliggende bane 3, og det var ikke noget, der passede danskeren.

- Jeg har ikke haft den bedste historie her, og måske er det derfor, at jeg spillede på den bane i dag. Det har jeg aldrig prøvet før. Forhåbentlig spiller jeg på en rigtig bane i morgen. Det er sjovere, når der faktisk er en stand.

Næste kamp er mod Barbora Strycova.

Caroline Wozniacki har tidligere vundet fire opgør mod tjekken, men Strycova vandt det seneste opgør mellem de to. I alt har Strycova vundet over Wozniacki to gange.

- Hun er meget svær at spille imod. Jeg har tabt mod hende før og har spillet tætte kampe mod hende. Hun har gode hænder og skruer tempoet op, men jeg ser frem til det, siger Wozniacki.

Turneringen i Sydney slutter lørdag. To dage efter går det løs i Melbourne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.