Wozniacki føler sig hjemme ved US Open efter åbningssejr

Her slog hun rumænske Mihaela Buzarnescu sikkert i to sæt 6-1, 7-5.

- US Open er meget specielt for mig. Jeg ville vinde og kunne mærke, da jeg gik på banen, at folk her støttede mig.

Caroline Wozniacki ejer en lejlighed i New York og føler sig derfor i vante omgivelser, når hun deltager ved turneringen i Flushing Meadows.

- Det er rart at kunne sove i sin egen seng. Jeg har også min mor med mig herovre, så jeg får hjemmelavet mad. Jeg nyder det virkelig, siger hun.

Dagens sejr var Wozniackis nummer 100 ved en grand slam-turnering.

I anden runde skal Wozniacki møde russiske Ekaterina Makarova, som hun har mødt syv gange tidligere.

Alle tidligere opgør mellem de to har danskeren vundet. Seneste møde mellem dem var i 2014, hvor de mødtes ved en WTA-turnering i Madrid. Her vandt Wozniacki i to sæt.