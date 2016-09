Wozniacki får sit store ønske opfyldt på centre court

Efter sejren over Niculescu fortalte Caroline Wozniacki i sit sejrsinterview på banen, hvor meget det betyder for hende at spille på Arthur Ashe Stadium.

- Jeg nyder virkelig at spille her. Det er den bedste bane og de bedste fans i verden. Det gør det hele så meget mere fornøjeligt, sagde Caroline Wozniacki til ESPN.

- Jeg elsker at være her, og jeg er bare glad for, at jeg fik endnu en chance for at spille her. Til hvem der end bestemmer, at jeg skal spille her på banen: Du skal have mange tak, og jeg håber, at jeg får endnu en chance i overmorgen (søndag), sagde hun.

Og det ønske får hun altså opfyldt.

Caroline Wozniackis kamp mod Madison Keys er dagens anden på centre court.

Den første er kampen i damesingle mellem Johanna Konta og Anastasija Sevastova, som afgør, hvem der skal møde vinderen af Wozniackis kamp i kvartfinalen.

Opgøret mellem Konta og Sevastova starter klokken 17 dansk tid.

Forventet kampstart for Caroline Wozniacki er derfor klokken 19 dansk tid.