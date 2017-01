Caroline Wozniacki får tydeligvis solen i hovedet under en serv, og det generede danskeren under kampen mod Donna Vekic.

Wozniacki er tilfreds med sit spil trods svære forhold

Caroline Wozniacki blev generet af solen under sin kamp mod Donna Vekic, men danskeren er ellers godt tilfreds med sit spil på Rod Laver Arena, der er hovedarena ved Australian Open.

- Det er lidt anderledes at spille på Rod Laver (Arena, red.), for det var lidt svært at se på grund af solen. Jeg kunne simpelthen ikke se noget fra den ene side. Jeg var overrasket over, at hun kunne se noget, siger Wozniacki.