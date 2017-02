Wozniacki er klar til ukrainer efter klar sejr i Dubai

Caroline Wozniacki lagde for i første sæt ved at bryde Viktorija Golubic' serv rent til en 2-0-føring, men schweizeren svarede senere igen ved at bryde tilbage til 2-3.

Viktorija Golubic lavede generelt lidt for mange fejl, og da hun endnu en gang sendte et baghåndsslag i nettet, brød Wozniacki igen til en 4-2-føring.

Efter to gode passerslag fik schweizeren reduceret til 4-5, men kun for at blive brudt igen, så Wozniacki tog første sæt.

Andet sæt begyndte som det første, da den tiendeseedede dansker brød til stillingen 2-0.

Viktorija Golubic var frustreret og kastede med sin ketsjer, da hun i det efterfølgende parti forsømte en oplagt mulighed for at tilspille sig en breakbold.

I stedet kom Wozniacki foran 3-0, og i det efterfølgende parti brød danskeren igen til 4-0 på sin femte breakmulighed i partiet.

Herefter viste Caroline Wozniacki tegn på manglende koncentration, da hun smed en 40-0-føring i eget serveparti og blev brudt, så Viktorija Golubic også kom på tavlen i andet sæt.

Meget betegnende for schweizerens præstation blev hun igen brudt, da Wozniacki pressede hende til at sende bolden i nettet, og derefter havde danskeren muligheden for at serve sejren hjem.

Endnu en gang blev Wozniacki dog brudt i eget serveparti, og så lå det og lurede, at kampen ville slutte med endnu et servegennembrud.

Det kom, da Wozniacki efter nogle store fejl af Golubic brød sin modstanders serv for syvende gang i kampen. Det skete på danskerens sjette matchbold i et meget langt og underholdende parti.

Caroline Wozniacki skal i tredje runde møde Kateryna Bondarenko.

Den 30-årige ukrainer førte 4-1 i første sæt mod femteseedede Garbiñe Muguruza, da den spanske French Open-vinder måtte trække sig med en skade.

Caroline Wozniacki har ikke tidligere spillet mod Kateryna Bondarenko, der er nummer 79 i verden.

Danskeren deltog ikke ved turneringen i Dubai sidste år på grund af en skade.

Hun har derfor ingen point at forsvare i forhold til verdensranglisten.