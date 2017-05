Wozniacki efter skade: Skal være helt klar til French Open

Derfor kommer rygproblemer for danskeren på et meget uheldigt tidspunkt.

Et af sæsonens helt store mål venter lige om hjørnet for den danske verdensstjerne Caroline Wozniacki.

- Jeg kom tilbage og havde min chance for at vinde første sæt, og så begyndte jeg at kunne føle ryggen igen, siger Wozniacki til WTA's hjemmeside.

Caroline Wozniacki stod over for amerikanske Shelby Rogers. Wozniacki spildte tre sætbolde i første sæt, og tabte efterfølgende sættet i tiebreak. I starten af andet sæt trak hun sig fra opgøret mod verdens nummer 55.

- Jeg følte det midtvejs i første sæt. På det her tidspunkt tænker jeg, at det er vigtigt for mig at forsøge at blive klar til French Open og være 100 procent klar der, siger Wozniacki.

- Jeg er skuffet over ikke at være med her mere, det er min første gang her, jeg elsker byen og håber at komme tilbage, siger hun.

Wozniacki meldte i forrige uge afbud til grusturneringen i Rom.

28. maj starter grand slam-turneringen French Open i Paris.