Wozniacki efter åbningssejr: Det var op ad bakke

- Det blev en svær kamp. Babos kan godt lide at spille på græs, hun servede godt og slog forholdsvis hårdt, så jeg er meget glad for at være videre. Det er det, der tæller, indleder Caroline Wozniacki på det efterfølgende pressemøde.

- Jeg følte, at jeg spillede rimelig godt fra start, men når man er nede med et brud i tredje sæt, er det lidt op ad bakke, men jeg fik heldigvis vendt det, tilføjer den femteseedede dansker.

Wozniacki brød til 6-4 i første sæt, men kom derefter bagud 0-2 fra starten af andet sæt, og det formåede hun aldrig at rette op på i sættet.

- Babos returnerede godt, og jeg lavede en fejl eller to. Det blev sværere at se fra midten af andet sæt, da solen blev meget lav, og det gjorde det svært at bryde.

- Samtidig trykkede Babos bare på og havde ikke rigtigt noget af tabe.

- Jeg blev ved med at holde fokus og forsøgte at bryde hende, Det var vigtigt, hun ikke kom op på 2-0 i tredje sæt. Det var vigtigt at bryde hendes rytme der, og hun virkede knækket efter det, siger Caroline Wozniacki.

Hun fik også en dårlig start på tredje sæt. Danskeren blev brudt til 0-1 og kom i modstanderens serv ned med 0-40. Men derefter var det som om, at Babos fik gummiarm.

Ungareren begik nogle graverende fejl og smed partiet efter at have tabt fem bolde på stribe. Derfra fandt hun aldrig tilbage til sit gode spil.

- I de første to sæt spillede hun virkelig godt, men så knækkede hun ved 1-1 i tredje sæt og begyndte at overforcere.

- Jeg husker ikke partiet helt, men hun lavede en dobbeltfejl, og jeg var måske lidt heldig på et par bolde.

- Men efter 1-1 kom jeg lidt tættere på baglinjen og slog lidt hårdere, og hun følte nok, at hun havde haft sin chance, lyder Caroline Wozniackis vurdering af afslutningen.

I anden runde på torsdag skal Wozniacki møde bulgareren Tsvetana Pironkova, der tidligere har været i semifinalen i Wimbledon.