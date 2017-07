Wozniacki drøner forbi ukrainer og er i semifinalen

Fredag spillede hun sig i semifinalen i Ericsson Open i den svenske ferieby Båstad ved at besejre Kateryna Kozlova med 6-3, 6-1.

Sidste skridt mod finalen skal hun tage lørdag, hvor den topseedede dansker møder enten Elise Mertens (nummer 55 i verden) eller Aleksandra Krunic (96). Modstanderen findes senere fredag.

Wozniacki har haft en del problemer på gruset i Båstad. Selv om hun på papiret var storfavorit i sine første to kampe, måtte hun ud i tre sæt for at sikre sine sejre.

Så lang tid slap hun for at spille fredag, selv om opgøret mod Kozlova så jævnbyrdigt ud i kampens første halvdel.

- Jeg spillede bedre i dag, og jeg lykkedes med at være mere aggressiv i duellerne, siger Caroline Wozniacki.

I første sæt skiftedes de to spillere i grove træk til at vinde duellerne, men Wozniacki var skarpest på breakboldene.

Da Wozniacki for anden gang fik muligheden for at bryde Kozlova, lykkedes det, da ukraineren sendte bolden ud af banen.

Kozlova fik to muligheder for at bryde direkte tilbage, men danskeren afværgede og gjorde det i stedet til 4-1.

Da Wozniacki igen havde serven, fik Kozlova tre muligheder for at bryde, men på ny blev hun afvist.

Ved 5-3 fik danskeren mulighed for at serve sejren hjem, og den del klarede hun uden problemer.

Andet sæt åbnede med et dansk servebrud, og det var et varsel om, hvad der ventede.

For lige så jævnbyrdigt, som første sæt spillemæssigt havde været, lige så overlegen var danskeren efter sætpausen.

Det frustrerede tydeligvis også Kozlova, hvilket ikke gjorde betingelserne sværere for Wozniacki.

Først da Wozniacki var foran 5-0 og kunne serve sejren hjem, vågnede ukraineren, som med et brud undgik at få "æg".

Kort efter var anstrengelserne dog forbi, da Wozniacki på sin første matchbold fik hjælp af Kozlova, der slog bolden ud bag baglinjen.