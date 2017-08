Wozniacki: US Open sender dårligt signal med Sharapova

Caroline Wozniacki måtte tidligt torsdag morgen dansk tid lide den tort at blive ekspederet ud af tennisturneringen US Open i New York allerede i anden runde.

Verdensranglistens nummer fem, der tabte 2-6, 7-6, 1-6 til russiske Ekaterina Makarova, ærgrede sig ikke kun over nederlaget, men også over US Open-arrangørernes programplanlægning.