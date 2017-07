Wozniacki: To hårde kampe at begynde med

- Jeg lavede ret mange fejl især i andet sæt, men jeg blev ved med at være aggressiv og gå efter slagene, og jeg tænke, at de snart måtte ramme banen, og heldigvis vendte det.

- Det er dejligt, at det er blevet til to sejre her. Det har været to hårde kampe at begynde med, siger Wozniacki i et interview på banen.

I 2017 har Wozniacki oplevet en optur på tennisbanen med fire finaler, som dog alle er tabt, og hun er lige nu nummer seks i verden.

Opturen blev ifølge danskeren sat i gang med en god periode i efteråret 2016, hvor hun nåede semifinalen i grand slam-turneringen US Open.

- Det har været et godt år med fire finaler. Det hele begyndte med semifinalen i US Open sidste år. Jeg har arbejdet hårdt og kæmpet mig tilbage til toppen, lyder det fra Wozniacki.

I kvartfinalen skal Wozniacki møde vinderen af opgøret mellem tyskeren Mona Barthel og ukraineren Kateryna Kozlova.

- Begge spillere vil være gode at møde, og det bliver en spændende kamp. Mona vandt her sidste år, så hun kan tydeligvis godt lide at spille her, siger Wozniacki, der også takkede publikum for støtten:

- Det gør bestemt en forskel med alle de danske fans, så tak fordi I kom alle sammen.