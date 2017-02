Artiklen: Wozniacki: To finaler i træk lover godt for sæsonen

Trods nederlag i to finaler i træk hæfter Caroline Wozniacki sig ved, at det viser en stigende formkurve.

Godt nok er begge finaler endt med nederlag for Wozniacki, men det ændrer ikke ved to gode uger på tennisbanerne i Qatar og Dubai.

Ugen før blev det et finalenederlag til tjekken Karolína Plísková i Qatar.

- Det har været to gode uger for mig, hvor jeg har spillet to finaler. Det er et godt tegn for resten af sæsonen, siger Wozniacki ifølge AFP.

I 2011 vandt Wozniacki turneringen i Dubai.

- At nå frem til endnu en finale i Dubai er fantastisk, og jeg glæder mig allerede til at vende tilbage, siger danskeren.

Det var anden gang ud af to mulige indbyrdes opgør, at Svitolina vandt over Wozniacki, som fik rosende ord med på vejen.

- Det er meget specielt for mig. Jeg spillede noget utrolig tennis i denne uge. Det er mit største trofæ ved en så stor begivenhed.

- Det var hårdt at spille mod Caroline. Hun kæmper så hårdt for det og giver aldrig op. Jeg er meget stolt af, hvordan jeg spillede, siger Svitolina.