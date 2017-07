Wozniacki: Jeg kan slå de bedste spillere igen

- Jeg har vist, at jeg kan slå de bedste spillere igen. Jeg synes, jeg har haft lidt utur i de finaler, og det er bare et spørgsmål om tid, inden jeg vinder en turnering, siger Wozniacki til Kvällsposten.

Mandag rykkede Wozniacki en plads op og er nu nummer seks på verdensranglisten. Sidste år var hun nede som nummer 74.

Tirsdag skal Wozniacki i den første kamp i Båstad møde franske Pauline Parmentier, som er nummer 99 i verden.

Én gang har de to spillere mødtes tidligere, da de tørnede sammen i Danmark i 2012 på hardcourt. Her vandt Wozniacki i to overbevisende sæt.

I Båstad spilles der på grus, og det er et underlag, der på papiret passer Parmentier bedst.

Topseedede Wozniacki glæder sig over at være tilbage i Båstad, som hun har besøgt mange gange tidligere.

- Det er vidunderligt at være tilbage efter nogle års fravær. Som juniorspiller var jeg meget ofte her for at træne og spille mod svenske spillere, så det er specielt at være her.

- Det kan ikke være meget tættere på at være hjemme end her. Jeg elsker at spille i Båstad.

- Jeg har allerede hørt lidt dansk på gaderne, så jeg håber på støtte fra lægterne, siger Wozniacki til Expressen.