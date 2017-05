Wolfsburg redder livet i den tyske Bundesliga

Med to sejre over Braunschweig er Wolfsburg klar til endnu en sæson i Bundesligaen.

Dermed fik Wolfsburg-træner Andries Jonker og hans spillere afværget den helt store nedtur ovenpå en skuffende sæson.

Brasilianske Vieirinha blev matchvinder mandag aften, da han kort efter pausen hamrede bolden i mål.

Holdkammeraten Yunus Malli gjorde lidt af forarbejdet, da han fra en spids vinkel fik skudt på mål, og Braunschweig-keeper Jasmin Fejzic måtte halvklare.

Bolden sprang ud i feltet, hvor Vieirinha mellem venner og fjender knaldhårdt bankede den i mål til 1-0 fra kanten af feltet.

Wolfsburgs tyske landsholdsangriber Mario Gomez havde i slutningen af første halvleg haft bolden over målstregen. Men dommeren vurderede, at der forinden blev begået et frispark af gæsterne.

31-årige Gomez scorede på straffespark i det første opgør mellem de to klubber.

Efter Vieirinhas 1-0-scoring havde Braunschweig ikke meget at byde ind med. Det hjalp ikke, at hjemmeholdets Maximilian Sauer ti minutter før slutfløjt ragede sin anden advarsel til sig og blev udvist.

Det var sikkert langt de færreste, der før sæsonen havde regnet med, at Wolfsburg skulle ud i to kampe mod nummer tre fra den næstbedste række for at sikre sig overlevelsen i Bundesligaen.

For lidt over et år siden var klubben tæt på at nå semifinalen i Champions League efter en 2-0-sejr over Real Madrid i kvartfinalen. Spanierne vandt senere returopgøret og gik videre i turneringen.

Med mandagens resultat står det klart, hvem der rykker op og forlader Bundesligaen. Nye i den bedste række er Stuttgart og Hannover, mens Darmstadt og Ingolstadt må en tur ned i 2. Bundesliga.