Wolfsburg henter smal sejr i første overlevelseskamp

Selv om det på ingen måde var afgørende endnu, så kunne Wolfsburg glæde sig over 1-0-sejren på hjemmebane over Braunschweig fra den næstbedste række.

Sejren kom i de to klubbers første playoffopgør om en plads i Bundesligaen i næste sæson, og den tager Wolfsburg med til udekampen i Braunschweig om få dage.

Mario Gomez sikrede den smalle sejr, da han scorede på et straffespark ti minutter før pausen, og mere blev der ikke scoret.

Det er gået stærkt nedad bakke for Wolfsburg i denne sæson.

For lidt over et år siden var klubben tæt på at nå semifinalen i Champions League, og blot et år senere kæmper klubben for at sikre en sæson mere i Bundesligaen.

6. april i fjor slog Wolfsburg Real Madrid 2-0 på hjemmebane i kvartfinalen i Champions League.

Siden vente Real det til en samlet sejr i returopgøret i Madrid, og Wolfsburg drømte næppe om en kommende sæson, hvor man skulle kæmpe for overlevelse i den bedste tyske række.

Braunschweig sluttede på tredjepladsen i 2. Bundesliga efter de direkte oprykkere Hannover 96 og Stuttgart og kan være tilfreds med at slippe fra Wolfsburg med et smalt nederlag efter en kontroversiel kendelse, da Wolfsburg fik tilkendt straffesparket.

Her blev der fløjtet, fordi en Braunschweig-spiller parerede bolden med hånden i straffesparksfeltet. Men tv-optagelser viste, at det så ud som om, at Mario Gomez i situationen forinden selv rørte bolden med hånden.

Braunschweig tager imod i returopgøret mandag 29. maj.