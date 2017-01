Artiklen: Williams-kører tager over for Rosberg hos Mercedes

Valtteri Bottas erstatter Nico Rosberg hos Mercedes. Williams hyrer Felipe Massa til at tage over for Bottas.

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang. Der er så mange her på holdet, som jeg gerne vil lære at kende, så I kommer til at se meget til mig den kommende tid.

- Mit mål er at få samlet så mange point som muligt med raceren, og det skal ske allerede i det første løb, siger Bottas på en præsentation i Mercedes' hovedkvarter.

27-årige Bottas skal hos Mercedes være holdkammerat med Lewis Hamilton. Hamilton har de seneste sæsoner haft drabelige kampe med den nu tidligere holdkammerat Nico Rosberg.

Det tyske hold har domineret Formel 1 gennem de seneste tre sæsoner, som alle er endt med en overbevisende sejr i kampen om konstruktørernes verdensmesterskab.

Den nyudnævnte Williams-kører Felipe Massa var egentlig gået på pension efter sidste sæson, men den rutinerede brasilianer tager alligevel en ekstra tørn i motorsportens fineste klasse.

De seneste tre sæsoner har han også kørt for Williams.

- Jeg er først og fremmest meget glad for at få muligheden for at vende tilbage til Williams, siger Felipe Massa.

- Valtteri har fået en stor mulighed som følge af vinterens omstændigheder, og jeg ønsker ham alt det bedste, siger Massa om sin nu tidligere holdkammerat.

I Williams skal han i 2017 køre sammen med canadieren Lance Stroll.

Frem til mandagens præsentation var også Pascal Wehrlein sat i forbindelse med en forfremmelse til et fast sæde hos Mercedes, men han har i stedet indgået en aftale med Sauber for den kommende sæson.