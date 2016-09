William Kvist har sjældent set stærkere FCK-præstation

- Vi spillede også godt en gang ude mod Barcelona (0-2-nederlag, red.), men det her er en af de store og flotte præstationer på udebane, siger William Kvist.

Han mener, det var en moden indsats af et ungt hold.

- Det her er på mange måder et ungt hold, og vi har ikke spillet så mange europæiske kampe sammen, men at gå herned og få point med, det er stærkt.

- Det var en meget, meget moden og flot kamp, vi spillede. Vi kom bagud 0-1, men vi fik tag i kampen, fik spillet bolden godt og skabt nogle chancer. Vi spillede mere på deres halvdel, og jeg tror, at vi havde bolden lige så meget som dem indtil udvisningen.

- Jeg er rigtig stolt af den måde, vi forsvarede på bagefter, siger William Kvist.

Det var en fejl fra Thomas Delaney, der førte til Portos åbningsmål tidligt i kampen, men FCK formåede at svare tilbage med et hovedstødsmål af Andreas Cornelius i anden halvleg. Dernæst fulgte en udvisning til Ján Gregus og et tungt Porto-pres.

Presset udmøntede sig dog ikke i store chancer trods massiv portugisisk boldbesiddelse i slutminutterne.

- Man kan ikke lade være med at smile lidt og blive glad over, hvordan et kollektiv kan forsvare. Der var ikke mange, som trådte mange meter forkert over 90 minutter. Det skal man være dygtig til i de her kampe.

- Inden vi fik smidt en mand ud, fik vi også spillet os flot igennem flere gange. Vi blev mere modige, efter vi kom bagud. Så der er mange faser i kampen, som vi kan sætte et flueben ud for. Vi turde tage risiko nogle steder på banen, så vi kunne spille os ud af deres pres, siger William Kvist.

Næste opgave for ham og FCK i Champions League er 27. september mod Club Brugge i København.