William Kvist: Det er et eventyr lige ned i toilettet

Det siger FC Københavns anfører, William Kvist, efter 2-1-sejren over Qarabag, som dog med et udebanemål gik videre efter samlet 2-2.

- Vi kunne have spillet Champions League, men nu bliver det desværre kun til Europa League. Det er også fint nok, men det er ikke ligeså sjovt.

- Det er et eventyr, der går lidt ned i toilettet. Det er jeg ked af. Det er en tom fornemmelse, siger William Kvist.

FCK-kaptajnen ved, at der ikke venter ham mange flere muligheder for at høre Champions League-hymnen til en gruppespilskamp.

- Vi bliver alle sammen ældre og mister ting. Jeg siger ikke, at jeg stopper i morgen, men på et tidspunkt stopper jeg også. Det gælder om at få så mange af de fede oplevelser i Parken og andre steder, som jeg kan nå, siger Kvist.

Han kalder det samlede nederlag til Qarabag fortjent.

- Jeg synes egentlig, at det var fortjent nok, selv om vi spillede en fin kamp. Jeg siger ikke, at det er bedre hold end os, som skal i Champions League, men man kunne se, at det var et godt hold.

- I andre kvalifikationer har vi haft held og marginaler med os, og den her gang er det så dem, som har det, siger han.

William Kvist havde grundet en dopingkontrol ikke mulighed for at være nede i omklædningsrummet med holdkammeraterne efter kampen. Det havde derimod Peter Ankersen, som kunne fortælle om en dårlig stemning.

- Der er en lortefornemmelse, når man ryger ud af en turnering, som man så gerne vil spille, siger Ankersen.

Backen mener, at det er manglende kynisme, som nu har sendt FCK over i Europa League.

- Det føltes som en kold dukkert, da kampen blev fløjtet af.

- Vi havde alle muligheder for at vise, at vi er et bedre hold, og vi formåede at sætte en rigtig god præstation sammen. Vi skabte de chancer, vi skulle bruge, men vi var ikke kyniske nok - heller ikke i den første kamp.

- Man skal huske, at der er Europa League, og det er ikke en dårlig taberpræmie at få, men lige nu er det ligegyldigt. Der går lige et par dage, hvor vi skal komme os, siger Peter Ankersen.

FCK har søndag mulighed for at lade frustrationerne gå ud over topholdet FC Nordsjælland i Alka Superligaen.