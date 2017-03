Wieghorst: Ikke fire måls forskel på OB og AaB

Wieghorst er da også alt andet end tilfreds, men mener dog, at cifrene er lige voldsomme nok.

- Jeg er ked af, at kampen endte med fire måls forskel. Det burde den ikke havde gjort, og jeg tager fuldt ansvar for nederlagets størrelse, fordi det var mig, der bestemte, hvordan vi skulle spille.

- Vi burde ikke lukke mål nummer tre og fire ind, siger Wieghorst.

AaB startede ellers fornuftigt, men efter knap en halv times spil fik OB lov at kombinere sig igennem AaB's venstre side og afslutte med 1-0-scoringen ved Casper Nielsen.

- Det, der skuffer mig mest, er måden, AaB scorede på. Det må simpelthen ikke ske.

- Der var mange af vores spillere, som havde mulighed for at tage bolden fra Casper Nielsen, men det gjorde de ikke, og det var ikke godt nok.

- Set over de 90 minutter var der for få minutter, hvor vi spillede, som vi kan spille. Vi spillede for langsomt og med for mange tekniske fejl, siger Morten Wieghorst.

Målmand Nicolai Larsen konstaterer, at AaB spillede med for lidt kvalitet.

- Vi snakkede i pausen om, at vi ikke skulle løbe for meget ind i OB's kontraspil, og det var præcis, det vi gjorde.

- Men fodbold handler også om at kunne slå tilbage, og det skal vi gøre i de næste to kampe, inden ligaen bliver delt i to, siger Nicolai Larsen.

AaB har stadig muligheden for at slutte i den attraktive top-6, men det kræver blandt andet en sejr over FC Midtjylland i næste runde, hvor AaB er værter.