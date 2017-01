Morten Wieghorst var senest træner for AGF. Nu får han ansvaret for AaB.

Wieghorst: AaB er en klub med ordentlige værdier

Morten Wieghorst blev mandat ansat som træner i AaB på en fortløbende aftale, der er uopsigelig indtil 30. juni 2019.

- Det glæder mig meget, at AaB har peget på mig som cheftræner, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg var interesseret, da henvendelsen kom, siger Wieghorst til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Min opfattelse har altid været, at AaB er en klub med ordentlige værdier, og selv om der er tale om elitesport, så har det været vigtigt for mig ved de efterfølgende samtaler at blive bekræftet i netop dette syn på klubben, hvilket jeg er blevet til fulde.