West Ham-spiller er lykkelig over landsholdsudtagelse

Midtbanespilleren startede karrieren i Tooting and Mitcham og fravalgte tidligt i karrieren Jamaicas landshold i håbet om, at Englands landstræner en dag ville ringe.

West Hams Michail Antonio er lykkelig over at være ny mand på det engelske fodboldlandshold.

- Jeg er overvældet. Jeg blev ganske følelsesladet, da jeg fik det at vide, siger Michail Antonio ifølge Sky Sport, efter landstræner Sam Allardyce inkluderede ham i truppen.

- Det er en af de ting, jeg altid har drømt om, siden jeg var helt lille. Så jeg er bare glad for, at det her er sket, efter jeg har arbejdet mig op fra uden for divisionerne til, hvor jeg er nu, lyder det.

Den 26-årige Antonio er den eneste landsholdsdebutant i truppen, hvor landstræneren valgte at udelade Evertons Ross Barkley for at få plads til West Ham-spilleren.

England møder Slovakiet i den forestående VM-kvalifikationskamp.