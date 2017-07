Werder Bremen siger farvel til Bundesliga-topscorer

Den tyske fodboldklub Werder Bremen har valgt ikke at forlænge kontrakten med klubbens veteranangriber Claudio Pizarro, der dermed er færdig i Bundesliga-klubben.

Den 38-årige peruaner er med sine 104 mål den spiller, der har scoret flest mål i Bundesligaen for Werder Bremen.

Han er også den udenlandske spiller, der har scoret flest mål nogensinde i Bundesligaen - 191 mål for to forskellige klubber.

Pizarro havde gerne fortsat i klubben, men han accepterer klubbens beslutning, fortæller han.

- Det var altid en stor ære for mig at spille i Werder Bremens trøje. Klubben, byen og fansene vil altid have en stor plads i mit hjerte, siger han.

Kontrakten ophæves, fordi klubben vil give sine unge spillere mulighed for at udvikle sig på førsteholdet.

Pizarro fik sin debut i Bundesligaen for 18 år siden. Han har været i Werder Bremen i tre omgange, og han har også spillet for de tyske mestre fra Bayern München to gange.

Et enkelt ophold i engelske Chelsea blev det også til fra 2007 til 2009.

Han har vundet seks tyske mesterskaber, og seks gange har han vundet den tyske pokalturnering.