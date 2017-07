Wenger slår Alex Fergusons Premier League-rekord

Mandag er Arsenals manager, Arsène Wenger, den person, der har stået i spidsen for et Premiel League-mandskab i længst tid, skriver Sky Sports.

Skotten stod i spidsen for Manchester United, inden han lod sig pensionere i maj 2013 efter næsten 27 år hos "De Røde Djævle".

Wenger kom til Arsenal i 1996, og har ikke været manager for det samme hold så længe som Ferguson. Men fordi den bedste række først kom til at hedde Premier League i 1992, har franskmanden nu rekorden.

Wenger har sat holdkortet for "The Gunners" i 790 kampe, han har vundet 457 af dem og tabt 140, og i 2004 vandt Arsenal Premier League uden at tabe en eneste kamp.

På trods af at Arsenal-manageren har været under stort pres fra klubbens fans i de seneste sæsoner på grund af manglende resultater, så har han tidligere på året forlænget kontrakten med London-klubben med to år.

Arsenal blev nummer fem i Premier League i den seneste sæson.

Ferguson er på en 11.-plads på listen over managere, der har siddet længst i en engelsk klub.

Den længst siddende er Fred Everiss, der var i West Bromwich Albion i hele 46 år fra 1902 til 1948.