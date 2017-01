Wenger om juleprogram: Det mest ulige i ligaen i 20 år

Arsenal møder tirsdag aften Bournemouth mindre end to døgn efter sejren over Crystal Palace.

- Det er den mest ulige juleperiode, jeg har oplevet i 20 år i forhold til turneringsprogrammet.

- Forskellen i restitutionstid er helt utrolig, og når man sammenligner klubberne er det ikke til at tro, siger Arsène Wenger ifølge Reuters.

Dermed er Arsenal-manageren på linje med Crystal Palace-manager Sam Allardyce, der mandag rasede og krævede de ansvarlige planlæggere fyret.

Noget tyder på, at en række klubber i disse dage smager bagsiden af medaljen i forhold til den nye store tv-aftale i Premier League.

Tv-stationerne vil underholde seerne, og eksempelvis betød det, at man nytårsaften fra klokken 18.30 dansk tid kunne se Liverpool besejre Manchester City.

En ting er, at runderne bliver spredt ud over mange forskellige dage, men Wenger, Allardyce og flere andre pointerer, at den store forskel i klubbernes restitutionstid giver fordele til visse klubber i forhold til andre.

Topholdet Chelsea har haft det nemmest med flest fridage i de tre runder, der afvikles over julen og i begyndelsen af det nye år.

Chelsea spillede 31. januar og har kunnet slappe af i omkring 100 timer, inden mødet med Tottenham sent onsdag aften.

Derimod var Liverpool i kamp ude mod Sunderland tirsdag 2. januar blot omkring 45 timer efter sejren over Manchester City.

Her spillede Liverpool 2-2 efter den lange udebanetur, mens Chelsea blot skal køre nogle få kilometer til det nordlige London onsdag aften.

Her har Tottenham også kunnet spare ben i cirka 78 timer siden sejren over Watford, som også ligger i London-området.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, er helt på linje med Wenger og Allardyce i sin kritik.

- Det er meget vanskeligt at spille fodbold under disse omstændigheder inden for 48 timer.

- Det er fantastisk for fans verden rundt. Alle følger Premier League, og det er jeg mere end glad for, men det er hårdt for spillerne, sagde Mourinho efter Uniteds 2-0-sejr over West Ham mandag.