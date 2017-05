Wenger knuger sig fast til spinkelt håb om Champions League

Arsenal bevarede muligheden for at spille sig i top-4 med en sejr tirsdag aften over Sunderland.

Arsenals franske manager, Arsène Wenger, nægter at opgive håbet om at spille i Champions League i næste sæson.

Men meget skal flaske sig for London-klubben der ligger nummer fem forud for sidste runde i Premier League.

Holdet er tre point efter Manchester City på tredjepladsen og et point efter Liverpool på fjerdepladsen.

Dermed skal Arsenal håbe på, at et af de andre hold snubler, mens de selv skal vinde deres opgør mod Everton.

- Jeg tror, at vi har en god chance. Vi vil give os selv muligheden for at gøre det. Hvis du bare har én procents chance, så skal du give alt, hvad du har, siger Arsène Wenger.

Hvis Liverpool vinder deres kamp mod allerede nedrykkede Middlesbrough, og Manchester City undgår at tabe til Watford, så bliver Arsenal nummer fem i ligaen og skal dermed spille Europa League.

Det er endnu uvist, om franskmanden står i spidsen for Arsenal i næste sæson.

Arsenal og Wenger har kvalificeret sig til Champions League de sidste 19 år i træk, og han svarede sine kritikere med en bemærkning om, at den præstation ikke er blevet anerkendt nok.

- Jeg har i 20 år svaret på spørgsmål om, at det at komme i top-4 ikke er en stor præstation. Jeg er overrasket over, at det pludselig er en stor præstation. Vi kan snakke og snakke, men hvis vi vinder søndag, ender vi på 75 point. Det vil være en af vores bedste præstationer de sidste ti år, siger han.

- Vi har i år vundet flere kampe end i sidste sæson og har allerede flere point end sidste sæson med én kamp igen.

Arsenal blev nummer to i sidste sæson, hvor Leicester løb med mesterskabet.