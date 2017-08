Wenger hylder loyal Giroud efter premieresejr mod Leicester

Ikke mindst efter at Giroud stod for det afgørende mål i fredagens åbningskamp i Premier League mod Leicester.

Arsenal-manager Arsène Wenger er lettet over, at hans franske angriber Olivier Giroud har besluttet at blive i London-klubben.

Olivier Giroud kom ind fra bænken i kampen, da Arsenal var bagud 2-3. En anden indskifter, Aaron Ramsey, stod for udligningen, og i det 85. minut headede franskmanden bolden ind bag Kasper Schmeichel til resultatet 4-3.

- Det er fantastisk. Jeg åbnede døren for ham på et tidspunkt, fordi jeg vidste, hvor vigtigt det er for ham at spille, men jeg vil ikke have, at han rejser, siger Arsène Wenger.

Efter at Arsenal har hentet Alexandre Lacazette til klubben er Giroud gledet ned i hierarkiet.

Men selv om Arsène Wenger gav sin landsmand løbepas, så besluttede Giroud at blive i klubben til stor tilfredshed for manageren.

Wenger mener, at den 30-årige Giroud er på sit topniveau i øjeblikket.

Nyindkøbet Lacazette var ikke sen til at gøre opmærksom på sig selv på Emirates Stadium.

Således scorede den tidligere Lyon-spiller efter blot 85 sekunder af kampen.

- Det er enkelt med Lacazette. Han bliver bedre og bedre i hver kamp, han spiller for os, siger Arsène Wenger om sin nye angriber.

- Selv da han blev flyttet ud til venstre, gjorde han det godt. Han tilpasser sig langsomt til den måde, vi spiller på. Han er en kollektivets spiller og en intelligent spiller, tilføjer manageren.