Wenger glider af på spørgsmål om mulig afskedstriumf

Og selv om journalisterne på pressemøder forsøger at lokke Wenger i diverse fælder med spørgsmål, så undgår han at svare.

Lørdag står den på FA Cup-finale mod Chelsea som sæsonens sidste kamp for begge mandskaber, og det er lig med pressemøder som optakt.

Også her har Arsène Wenger svaret snedigt. Blandt andet da han blev spurgt til, om et trofæ ville være et god måde at sige farvel til klubben på.

- Om det ville være et godt farvel? Nej, jeg ønsker bare at vinde den næste kamp, siger Arsenal-manageren ifølge AFP.

- Jeg elsker at vinde, og jeg elsker at gøre det godt for min klub. Jeg vil vinde pokalen for klubben. Det handler ikke om mig, det handler om, at vi vil vinde trofæet og gøre alt for, at det lykkes.

Dermed kan medier og fans fortsat kun gisne om, hvad Arsène Wenger har tænkt sig at gøre i næste sæson.

Arsenal blev nummer fem i den netop afsluttede Premier League-sæson, og dermed missede klubben for første gang i 20 år kvalifikation til Champions League.

67-årige Wenger har stået i spidsen for Arsenal siden 1996.