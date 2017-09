Wenger: Jeg nølede med at forlænge med Arsenal

Det var blandt sidste sæsons største spørgsmål i international fodbold. Den 67-årige franskmand endte med at forlænge kontakten med to år, men han var selv meget i tvivl, fortæller han i det franske fodboldprogram Téléfoot.

- Af personlige årsager nølede jeg med at forlænge kontrakten. Jeg har været her i 20 år, og du vurderer hele tiden, om du fortsat kan bringe holdet til et nyt niveau. I sidste sæson sled vi også undervejs, siger Arsène Wenger.

Hans mandskab sluttede på femtepladsen i sidste sæson og er også kommet skidt fra start i den nye sæson.

Holdet indledte med at vende truende nederlag til sejr hjemme over Leicester, men siden blev det 0-1 ude mod Stoke, og senest blev Arsenal ydmyget med 0-4 af Liverpool på udebane.

- Vi startede med at vinde. Derefter tabte vi, selv om vi var ganske gode. Men vi sløsede for meget. I den tredje kamp stod vi for en katastrofal præstation.

- Det ændrer ikke ved, at vi har et stort potentiale, og nu må vi komme ud af krisen ved at vinde vores næste kamp, siger Wenger, der fortsat tror på mesterskabschancen i denne sæson.

Arsenals næste kamp er hjemme mod Bournemouth på lørdag.