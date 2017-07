Wenger: Alexis Sánchez har ikke bedt om at blive solgt

Alexis Sánchez skal ikke væk fra Arsenal, hvis det står til klubbens manager, Arsène Wenger. Franskmanden afviser, at Sanchez har bedt om at blive solgt.

- Spillerne har kontrakter, og de kontrakter forventer vi (Arsenal, red.), at de respekterer, siger Wenger ifølge AFP.

Sanchez er ikke med på Arsenals nuværende træningstur til Australien.

Wenger fortæller, at chileneren er hjemme for at hvile efter at have spillet Confederations Cup. Desuden afviser franskmanden med et kort og kontant "nej", at Sanchez har bedt om at blive solgt.

Flere engelske medier beretter, at Sanchez kan blive solgt for op imod 80 millioner engelske pund, hvilket svarer til cirka 673 millioner danske kroner, i dette transfervindue, De rygter afviser manageren også.

- Han (Sanchez, red.) tilføjer meget til holdet. Jeg tror også, at han er forelsket i klubben, siger Wenger om spilleren, der har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med "The Gunners".

Franskmanden fortæller desuden, at det også er muligt, at Sanchez forlænger sin kontrakt med Arsenal.

- Det er ikke nødvendigvis hans (Sanchez, red.) sidste år i Arsenal.

Sanchez kom til klubben fra Barcelona i 2014. Siden har han spillet 144 kampe for Arsenal, lavet 72 mål og 42 assists.