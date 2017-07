Wayne Rooney vil tilbage på det engelske landshold

- Jeg elsker at spille for England, siger den 31-årige angriber ifølge Reuters under sin første pressekonference, efter at han er vendt tilbage til Everton.

Wayne Rooney er ivrig efter at genoplive sin landsholdskarriere, efter at han er skiftet fra Manchester United tilbage til barndomsklubben Everton.

Englands landstræner, Gareth Southgate, satte Rooney af holdet tidligere på året, da han ikke fik spilletid for Manchester United. Den beslutning har angriberen forståelse for.

- Gareth (Southgate, red.) var nødt til at tage en beslutning. Jeg spillede ikke det fodbold, jeg skulle, og man kan ikke spille for sit land, når man ikke spiller for sin klub.

- Han (Southgate, red.) fortalte mig, at hvis jeg kom til at spille hver uge igen, så ville døren stadig stå åben. Jeg vil spille for England. Jeg fokuserer på Everton og på at komme til at spille flot fodbold igen, og sker det, så skal landstræneren træffe en beslutning, siger Rooney.

Rooney havde tilbud fra Kina, inden han valgte Everton, men var han draget østpå, så havde han slukket drømmen om at komme tilbage på landsholdet, fortæller han.

- Tidsforskellen og det sportslige niveau er for stor, siger Rooney, der har spillet 119 landskampe og været anfører for både landsholdet og Manchester United.