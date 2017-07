Wayne Rooney forlader Manchester United for Everton

Hovedpersonen selv fortæller, at han er glad for at være "hjemme" igen.

- Det er en dejlig følelse at være tilbage. Jeg kan slet ikke vente med at møde holdet, komme på træningsbanen og komme ud og spille kampe, fortæller Rooney til Evertons hjemmeside.

- Den første kamp bliver meget emotionel for mig. Jeg er ikke kun tilbage, fordi dette er klubben, jeg støtter og er vokset op i. Jeg er tilbage, fordi jeg tror på, at klubben kan blive meget succesfuld, og det vil jeg være en del af.

Rooney har vundet fem engelske mesterskaber og et enkelt Champions League-trofæ med Manchester.

- For 13 år siden tog jeg til Manchester United for at vinde trofæer, og jeg har været så heldig at være en del af den mest succesfulde periode i klubbens historie, siger Rooney.

José Mourinho, som er træner i Manchester United, fortæller, at han har forståelse for, at Rooney skifter til Everton, da udsigten til spilletid på Old Trafford ikke var god for angriberen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har beundret Wayne Rooney, siger Mourinho ifølge AFP.

- Det er aldrig nemt at se en stor spiller, der ikke får så meget spilletid, som han gerne vil, og jeg ville ikke stå i vejen, da han sagde, at han ville tilbage til Everton.

Mens Rooney nu er klar for Everton, så er klubben tæt på at sende en spiller den anden vej.

Den 24-årige målsluger Romelu Lukaku er mere end parat til at forlade Everton til fordel for Manchester United, der i denne uge har forhandlet sig frem til en overgangspris.

31-årige Rooney skiftede fra Everton til Manchester United i 2004, og han har siden scoret 253 mål i 559 kampe for klubben.

Wayne Rooney begyndte at spille for Everton som 9-årig, og han har været fan af barndomsklubben hele sit liv. Han fik debut for Everton, da han var 16 år gammel.