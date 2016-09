Wayne Rooney bestemmer selv sin position på landsholdet

Englands landstræner føler sig ikke i en position til at diktere, hvor profilen skal spille på banen.

Englands landstræner føler sig nemlig ikke i en position til at diktere, hvorhenne profilen skal spille, og Wayne Rooney har således også frie tøjler til at vælge en anden rolle end den, landstræneren har tiltænkt ham i det taktiske oplæg.

- Dette er den mest dekorerede markspiller i England. Han har mere eller mindre vundet alt i Manchester United, i Champions League og herhjemme.

- Han har meget mere erfaring i international fodbold, end jeg har som international manager.

- Når han kan bruge sin erfaring på et hold og spille som en del af holdet, er det ikke op til mig at sige, hvor han skal spille, siger Sam Allardyce ifølge AFP efter søndagens overtidssejr ude over Slovakiet.

Inden kampen, som England vandt 1-0, havde Sam Allardyce offentligt sagt, at Wayne Rooney ville spille som 10'er, altså som hængende angriber. Men i sin 116. landskamp valgte Rooney angiveligt at se bort fra det og indtage en rolle som dybtliggende midtbanespiller.

- Jeg må indrømme, at han spillede en smule længere tilbage, end jeg troede, at han ville. Men jeg var tilfreds med hans præstation, siger Sam Allardyce.

- Det er op til mig at sige: Spiller du godt i den position? Og hvis du spiller godt og bidrager, så er det fint.

- Ja, jeg ville gerne se ham komme lidt mere med fremme. Han har været en målscorer hele sit liv, og jeg ønsker, at han bliver ved at score mål, men han læser en kamp, som han læser den, lyder det fra landstræneren.

30-årige Wayne Rooney startede ved siden af Jordan Henderson på midtbanen i det engelske 4-1-4-1-system, skriver AFP.

Halvvejs inde i kampen gik Rooney op i en 10'er-rolle, men han rykkede tilbage, da Dele Alli afløste Henderson.

Efter kampen blev Wayne Rooney af ITV spurgt til sin rolle i kampen.

Han svarede, at han spillede, "hvor Sam ville have, at jeg skulle spille."